أخبار مصر | حملات تفتيشية وزيارات مفاجئة على الوحدات والمراكز الطبية بطور سيناء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات تفتيشية وزيارات مفاجئة على الوحدات والمراكز الطبية بطور سيناء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسيناء، بتكثيف الحملات التفتيشية والزيارات المفاجئة والمرور المستمر والدائم علي الوحدات والمراكز الطبية المختلفة علي مستوي المحافظة لضبط سير العمل وانتظام الفرق الطبية بكافة الوحدات والمراكز الطبية علي مدار الساعة.

وقال وائل طه مسؤل العلاقات العامة، تشكلت فرق تفتيشية للمرور المفاجئ علي الوحدات والمراكز الطبية المختلفة برئاسة الدكتور أحمد حسانين مدير الرعاية الاساسية، وعضوية مجموعة من أعضاء التفتيش المالي واﻹداري بالمديرية.

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حيث تم المرور علي الوحدة الصحية بوادي الطور والمركز الطبي بتوشكي ومركز رعاية اﻷمومة والطفولة بطور سيناء، واﻹطلاع علي الدفاتر الخاصة بالنوبتجيات والمرور علي كافة اﻷقسام الداخلية بالوحدات والمراكز الطبية المشار اليها آنفا، والتنبيه مشددا بضرورة توفير كافة المستلزمات الطبية وخاصة مستلزمات مكافحة العدوي.

وأضاف، تم إعداد تقرير فوري وعاجل بنتيجة المرور من السلبيات واﻹيجابيات وعرضة علي السيد وكيل الوزارة، كما تم إحالة كافة المخالفات اﻹدارية الواردة بتقرير اللجنة محل العرض ومجموعة من اﻷطقم الطبية المنقطعة عن العمل دون إذن أو سند وبعض أفراد الطاقم الطبي النوبتجي لمغادرة العمل دون إذن أوسند للتحقيق الفوري لعدم تواجدهم بمقر عملهم.

هذا وتستمر وتتواصل الزيارات المفاجئة علي مستوي المحافظة لضبط سير العمل وانتظامة.