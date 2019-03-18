أخبار مصر | من 2017 لـ2019| مقارنة بين انتخابات "الصحفيين".. والسيدات تسعى للوصول إلى مقعد النقيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من 2017 لـ2019| مقارنة بين انتخابات "الصحفيين".. والسيدات تسعى للوصول إلى مقعد النقيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظروف نقابية مختلفة، عقدت فيها نقابة الصحفيين منذ يومين، اجتماعها العام، وانتخابات التجديد النصفي، اختارت فيها نصف أعضاء المجلس ونقيبًا جديدًا.

اختلفت الظروف النقابية والأزمات التي عُقدت فيها العمومية هذه المرة عن الانتخابات الماضية في 2017، وعلى الرغم من ذلك اقتربت أعداد المشاركة بينهم، وشهدت انتخابات 2019، زيادة في نسبة الفوز فوق وتحت السن.

وأعدت "الفجـر" مقارنة بين الظروف التي مرت بها انتخابات 2017 و2019، منحيث عدد المرشحين والمشاركة، بالإضافة إلى عدد الأصوات للفائزين فوق وتحت السن، والطعون المُقدمة ضد المرشحين واستبعاد الأسماء.

الظروف النقابية

انتخابات 2017:

مرت نقابة الصحفيين خلال عامي 2016 و2017 بظروف قاسية، خلفتها أزمة اقتحام قوات الأمن لها في مايو 2016، والقبض على عمرو بدر ومحمود السقا، مما كان له أثر على التصويت بالانتخابات، وحصل عمرو بدر على عضوية المجلس.

انتخابات 2019:

أما عامي 2018 و2019، مرت نقابة الصحفيين بالعديد من الأزمات الأخرى، التي خلفها قرار تحرير سعر الصرف للجنيه المصري، مما رفع أسعار الصحف وأدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي للصحفيين، مما أثر على ارتفاع متيرة الفصل التعسفي والعديد من الأزمات الأخرى.

اللجنة المشرفة على الانتخابات

انتخابات 2017:

وجاءت اللجنة المشرفة على انتخابات 2017 برئاسة خالد ميري، وعضوية: "حاتم زكريا، محمد شبانة، محمود كامل، أبوالسعود محمد، إبراهيم أبوكيلة".

انتخابات 2019:

وجاءت اللجنة المشرفة على انتخابات 2019، برئاسة جمال عبدالرحيم، وعضوية: "عمرو بدر، محمد سعد عبدالحفيظ، حسين الزناتي، أيمن عبدالمجيد، محمد خراجة".

المرشحين

انتخابات 2017:

وبلغ عدد المرشحين لعام 2017، 70 مرشحًا على عضوية المجلس، و7 على مقعد النقيب.

انتخابات 2019:

وبلغ عدد المرشحين لعام 2019، 52 مرشحًا على عضوية المجلس، و11 لمقعد النقيب.

المشاركة النسائية

انتخابات 2017:

بلغ عدد الصحفيات المشاركات بانتخابات عام 2017، 12 على عضوية المجلس و2 لمقعد النقيب.

انتخابات 2019:

بلغ عدد الصحفيات المشاركات بانتخابات 2019، 10 لعضوية المجلس، ومرشحة واحدة لمقعد النقيب.

التنازلات

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انتخابات 2017:

وتقدم محمد العزاوي نائب رئيس تحرير الجمهورية، خلال انتخابات 2017، بطلب إلى اللجنة المشرفة عن الانتخابات للتنازل عن الترشح، قائلًا: "تنازلت عن الترشح لمنح فرصة للزملاء لتحقيق طموحاتهم، بعدما رصدت خوض المنافسة عددًا كبيرًا من دار التحرير، مما ينتج عنه تفتيت الأصوات وتبديد الجهود".

انتخابات 2019:

وتنازل الكاتب الصحفي محمد البرغوثي مدير تحرير جريدة الوطن، قبل أن يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا، قائلًا: "لا يمكن لأي نقيب، مهما حسنت النوايا، أن يفعل شيئا للنقابة أو للمهنة غير إضافة خدمة جديدة، أو تحسين خدمة قديمة، أو زيادة البدل بضع جنيهات لن تنقذ صحفيًا من الاحتياج أو المهانة، ولن تنقذ صحيفة أو مؤسسة من الانهيار الوشيك".

كما تنازل الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق، للكاتب الصحفي ضياء رشوان، قبل أن يتقدم بأوراق ترشحه، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجمعية العمومية أن تختار نقيبًا جديدًا، قائلًا: "تنازلت طواعية، وقررت عدم الترشح هذه الدورة، ليختار الزملاء في الانتخابات نقيبًا ومجلسًا لاستكمال الدورة المقبلة, واضعًا كل إمكاناتى للتعاون مع الزملاء الذين تختارهم الجمعية العمومية.

الطعون والاستبعاد

انتخابات 2017:

وتلقت اللجنة المشرفة على انتخابات 2017، برئاسة خالد ميري، 6 طعون ضد المرشحين، قبلت أحدهم ضد المرشح حسن القباني، واستعبدت اسمه من كشوف المرشحين، استنادًا إلى احتجازه احتياطيًا، مما يستوجب توقيعه شخصيًا على أوراق الترشح، بالإضافة إلى استبعاد عمرو الكاشف لعدم استكماله المدة القانونية للترشح بحد أدنى 3 سنوات.

انتخابات 2019:

وتلقت اللجنة المشرفة على انتخابات 2018، برئاسة جمال عبدالرحيم، 5 طعون، قبلت اللجنة منهم طعنًا ضد هشام جعفر، وذلك نظرًا لحبسه احتياطيًا، مما يستوجب توقيعه الشخصي على طلب تقدمه للترشح، بالإضافة إلى قبول الطعون ضد ضياء رشوان النقيب الفائز، شكلًا ورفضها موضوعًا.

المشاركة

انتخابات 2017:

وبلغت المشاركة بانتخابات 2017، حضور 4631، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 4417، بينما بلغت عدد الأصوات الباطلة 107.

انتخابات 2019:

وبلغت المشاركة بانتخابات 2019، حضور 4823، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 4588، بينما بلغت عدد الأصوات الباطلة 235.

معركة النقيب

انتخابات 2017:

على الرغم من ترشح 7 على مقعد النقيب بانتخابات 2017، إلا أن المعركة احتدمت بين المرشحين عبدالمحسن سلامة ويحيى قلاش، وحصل "سلامة" على 2457 صوتًا، بينما حصل "قلاش" على 1840 صوت.

انتخابات 2019:

فيما ترشح 11 على مقعد النقيب في انتخابات 2019، إلا أن المنافسة كانت بين ضياء رشوان ورفعت رشاد، وحصل "رشوان" على 2810 صوتًا، بينما حصل "رشاد" على 1585 صوت.

معركة العضوية

انتخابات 2017:

وفاز لعضوية مجلس النقابة تحت السن في انتخابات 2017: "محمد سعد عبدالحفيظ 831 صوت، وعمرو بدر 778 صوت، وأيمن عبدالمجيد 763"، بينما فاز لعضوية المجلس فوق السن: "جمال عبدالرحيم 1183 صوت، حسين الزناتي 1165 صوت، محمد خراجة 1152 صوت".

انتخابات 2019:

وفاز لعضوية المجلس بانتخابات 2019 تحت السن: "محمود كامل 2107 صوت، وحماد الرمحي 1288 صوت، ومحمد يحيى يوسف 1154 صوت"، بينما فاز فوق السن: "خالد ميري 2003 صوت، ومحمد شبانة 1961 صوت، وهشام يونس 1475 صوت".