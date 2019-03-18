أخبار مصر | مجلس السفر العالمي: جهود مصر لتحسين الأوضاع الأمنية ساعد في زيادة السياحة بمعدل 16.5%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس السفر العالمي: جهود مصر لتحسين الأوضاع الأمنية ساعد في زيادة السياحة بمعدل 16.5% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر بحث صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية ساعد في زيادة السياحة بمعدل 16.5 %وهو الأفضل منذ عام 2010.

وأضاف البحث، أن الجهود المبذولة في القطاع الأمني ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى مرة أخرى إلى الوجهات المصرية السياحية المشهورة مثل شرم الشيخ.

وأبرز ما جاء في البحث الصادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي لعام 2018 والذي يقارن قطاع السفر والسياحة بين 521 دولة:

ارتفاع معدل السياحة والسفر بنسبة 16.5%

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السياحة مسئولة عن توفير 2.5 مليون فرصة عمل أي ما يعادل 9.5% من إجمالي عدد الوظائف في مصر.

ساهم قطاع السياحة بنسبة 11.9%من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، ومتوقع أن يرتفع أكثر بمعدل 5.4%هذا العام.

وكانت وزيرة السياحة رانيا المشاط ذكرت في شهر نوفمبر الماضي في جلسة نقاشية بمجلس السياحة والسفر العالمي أنها تأمل بأن توفر على الأقل فرصة عمل واحدة في كل بيت في مصر عن طريق السياحة.

ذكرت جلوريا جيفارا، الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة والسفر العالمي: "نحن سعداء بعودة قطاع السياحة المصرية بقوة وهو يعد قطاع هام جدا للنمو الاقتصادي وعنصر أساسي في توفير فرص العمل".

هذا و قد أثنى مجلس السياحة والسفر العالمي على جهود د. رانيا المشاط وحرصها على التأكد من استفادة المواطنين من السياحة في مصر.