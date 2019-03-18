أخبار مصر | قصة كفاح أم تبرعت بكليتها لأبنها وهي في سن 57 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصة كفاح أم تبرعت بكليتها لأبنها وهي في سن 57 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نفين قباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الوزارة بالعجوزة، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019 على مستوى الجمهورية.

وجاء أختيار الأم سعدية ثابت فليت حناالله، التي تبلغ من العمر 63 عاما، من محافظة المنيا، حيث أصبح ترتيبها الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة الأمهات المثاليات لعام2019.

تزوجت الأم من موظف حكومي ورزقت بثلاثة أطفال وأصيب زوجها بمرض الصرع عانت معه الأم طوال فترة العلاج التي استمرت 9 سنوات حتى توفى عام 1985 ، تاركاً لها 3 أبناء الأول في الصف الأول الابتدائي والثاني 5 سنوات والثالث 3 شهور ومعاش زهيد 55 جنيه فقط.

وأصبحت الأم هي المسئولة عن أبنائها ورعايتهم حيث لم تجد السند من أهل زوجها حتى أنهم رفعوا عليها قضيه لأخذ وصاية الأولاد منها وبفضل الله لم يحدث ذلك وأصبحت الوصايا للأم.

على الرغم من عدم إستكمال الأم لتعليمها حيث أخرجها والدها من التعليم وهى في ثالثة ابتدائي وذلك لرعاية أشقائها ، إلا أنها أصرت على تعليم أبنائها وحصولهم على الشهادات الجامعية وبعد معاناة وتعب حصل الابن الأول على بكالوريوس تجارة ويعمل حالياً رئيس قسم التسويق بأحد الشركات ، و الابن الثاني حصل على بكالوريوس فنون جميلة وتم تعينه من أوائل الخرجين، والابن الثالث بكالوريوس خدمة اجتماعية ويعمل اخصائى اجتماعي بإدارة تعليمية وقد تزوجوا جميعاً وأنجبوا.

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واجهت الأم معاناة أخرى وذلك عندما أصيب الابن الأكبر بفشل كلوي واحتاج غسيل كلوي أو زرع كلى فلم تتردد الأم في بيع كل شيء من أجل إجراء العملية بالإضافة إلى تبرع بكليتها لابنها وهى في سن 57 سنة وعلى الرغم من خطورة ذلك عليها إلا أنها أصرت وتبرعت بها لأبنها.

مازالت الأم مستمرة في رحلة عطائها وكفاحها مع أبنائها

وصرحت نيفين أنه تم اختيار 27 أماً على مستوى الجمهورية للتكريم هذا العام بالاحتفال السنوي المركزي بالإضافة إلى أم بديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية، بالإضافة إلى أم لشهيد القوات المسلحة وأم لشهيد الشرطة.

وأضافت أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب، وأهمية إعلاء قيمة الأسرة البديله طبيعيين وتشجيع الأسر على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى.

وأن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأم التي لديها ابن من ذوي الإعاقة هي ألا يقل السن عن 50 عاما ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا الغير قابل للتعليم.