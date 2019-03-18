أخبار مصر | أمين الجامعات الإفريقية عن الحفل الختامي للأولمبياد: الفائز الوحيد هم الطلاب الأفارقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الجامعات الإفريقية عن الحفل الختامي للأولمبياد: الفائز الوحيد هم الطلاب الأفارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه أمين اتحاد الجامعات الإفريقية الدكتور إتيان أهيلي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، على استضافة طلاب الجامعات الإفريقية.
وقال خلال كلمته بالحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية: «فخور بأن ألتقي بكم جميعا وأتعجب كيف مر الوقت بهذه السرعة، بعد أربعة أيام من الأنشطة الرائعة التي قام بها طلاب جامعة الأزهر، وأظهرتم الشجاعة في استضافة طلاب الجامعات الافريقية».
وأضاف: « شعرت بروح من المثابرة والتعاون الذي أوصلنا اليوم إلى هنا، وأود التعبير عن امتناني واستضافتكم الرائعة لهذا الأولمبياد، والفائز الوحيد اليوم هم الطلاب الأفارقة».
وقدم الشكر لوزير الرياضة على رعايته لهذا الحفل الكبير، قائلا: «طلابي الأعزاء أشكركم على روحكم في مواجهة التحديات لكنني على يقين أنكم لديكم الروح التي تقودكم إلى النجاح».
انطلق الحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، مساء اليوم الاثنين، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إتيان أهيلي، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، ولفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية.
وأقيمت فعاليات الأولمبياد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
واستمرت منافسات الأولمبياد، التي تضمنت ألعاب: كرة القدم، وكرة السلة، بنين وبنات، وألعاب القوى، خلال الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، وسط أجواء تنافسية حماسية، تعكس روح المودة والأخوة بين أبناء القارة السمراء.
ويأتي هذا الأولمبياد ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019م عامًا لشباب أفريقيا.
وكانت جامعة الأزهر قد دشنت، الثلاثاء الماضي، المقرَّ الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، بحضور لفيف من المسؤولين، وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية. وألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلمة أكد فيها أنَّ "تدشين مقر اتحاد الجامعات الأفريقية في مصر حدثٌ تاريخيٌّ، يأتي في إطار التأكيد على عُمق العلاقات المصرية بكل دول القارة السمراء، وانفتاحها على الثقافات، والحضارات، والأديان المختلفة".
وفي ذات السياق، تحتضن جامعةُ الأزهر في يوليو المقبل المؤتمرَ الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذى يَعْقِده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.