أخبار مصر | أمين الجامعات الإفريقية عن الحفل الختامي للأولمبياد: الفائز الوحيد هم الطلاب الأفارقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الجامعات الإفريقية عن الحفل الختامي للأولمبياد: الفائز الوحيد هم الطلاب الأفارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أمين اتحاد الجامعات الإفريقية الدكتور إتيان أهيلي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، على استضافة طلاب الجامعات الإفريقية.

وقال خلال كلمته بالحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية: «فخور بأن ألتقي بكم جميعا وأتعجب كيف مر الوقت بهذه السرعة، بعد أربعة أيام من الأنشطة الرائعة التي قام بها طلاب جامعة الأزهر، وأظهرتم الشجاعة في استضافة طلاب الجامعات الافريقية».

وأضاف: « شعرت بروح من المثابرة والتعاون الذي أوصلنا اليوم إلى هنا، وأود التعبير عن امتناني واستضافتكم الرائعة لهذا الأولمبياد، والفائز الوحيد اليوم هم الطلاب الأفارقة».

وقدم الشكر لوزير الرياضة على رعايته لهذا الحفل الكبير، قائلا: «طلابي الأعزاء أشكركم على روحكم في مواجهة التحديات لكنني على يقين أنكم لديكم الروح التي تقودكم إلى النجاح».