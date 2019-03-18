أخبار مصر | "المحرصاوي" يدعو حضور الحفل الختامي للأولمبياد الوقوف دقيقة حداد على شهداء نيوزيلندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحرصاوي" يدعو حضور الحفل الختامي للأولمبياد الوقوف دقيقة حداد على شهداء نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الحاضرين، فعاليات الحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، بالصالة المغطاة بجهاز الرياضة، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الحادث الإرهابي الذي شهدته أمس نيوزيلندا.

انطلق الحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، مساء اليوم الاثنين، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إتيان أهيلي، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، ولفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية.

وأقيمت فعاليات الأولمبياد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

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واستمرت منافسات الأولمبياد، التي تضمنت ألعاب: كرة القدم، وكرة السلة، بنين وبنات، وألعاب القوى، خلال الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، وسط أجواء تنافسية حماسية، تعكس روح المودة والأخوة بين أبناء القارة السمراء.

ويأتي هذا الأولمبياد ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019م عامًا لشباب أفريقيا.

وكانت جامعة الأزهر قد دشنت، الثلاثاء الماضي، المقرَّ الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، بحضور لفيف من المسؤولين، وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية. وألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلمة أكد فيها أنَّ "تدشين مقر اتحاد الجامعات الأفريقية في مصر حدثٌ تاريخيٌّ، يأتي في إطار التأكيد على عُمق العلاقات المصرية بكل دول القارة السمراء، وانفتاحها على الثقافات، والحضارات، والأديان المختلفة".

وفي ذات السياق، تحتضن جامعةُ الأزهر في يوليو المقبل المؤتمرَ الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذى يَعْقِده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.