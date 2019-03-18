أخبار مصر | نقابة الأطباء توضح تفاصيل مشكلة رفض ضم سنة الامتياز" لمدة الخدمة (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الأطباء توضح تفاصيل مشكلة رفض ضم سنة الامتياز" لمدة الخدمة (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نقابة الأطباء، إنه ورد للنقابة شكاوى من أطباء التكليف بعدد من المحافظات تفيد برفض جهات العمل ضم سنة الامتياز لمدة خدمتهم بدعوى أن قانون الخدمة المدنية قد خلا من أى نص يلزمهم بذلك.

وأضافت النقابة خلال بيان صحفى، أن النقابة قامت بإرسال خطاب لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمذكرة قانونية تطلب إصدار كتاب دورى من الجهاز يفيد بأحقية الأطباء فى ضم سنة الامتياز كما كان يتم طوال الأعوام السابقة.

وأشار البيان، إلى أنه ورد للنقابة رد من رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يفيد بأنه لا يجوز النظر فى ضم مدة الإمتياز للأطباء المعينين بعد العمل بقانون الخدمة المدنية نظرا لخلو القانون من نص ينظم ضم مدد الخبرة العملية أو العلمية.

وأكمل البيان، قامت النقابة بمخاطبة رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بمذكرة قانونية توضح أحقية الأطباء فى ضم سنة الإمتياز، وطلبت إصدار فتوى من الجهاز تفيد باستمرار إلتصاق المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 بقانون 142014، مما يترتب عليه استمرار العمل بنظام ضم سنة الإمتياز لسنوات خدمة الأطباء، وذلك أسوة بما تم من إحتساب علاوات الأطباء الدورية طبقا لقانون 47 وليس طبقا لقانون الخدمة المدنية على الرغم من أن ذلك قد تسبب فى إلحاق الضرر بالأطباء بسبب تدنى قيمة العلاوة بالقانون رقم 47.

وقال البيان، لم يرد لنقابة الأطباء أى رد من رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حتى تاريخه.

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واستطرد البيان، صدر بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى لوزارة الصحة يفيد بأنه لا صحة لما توارد عن عدم ضم سنة الإمتياز، وأفاد بأنه سيتم ضمها بعد إنتهاء سنتين من التكليف بعد أن تكون الدرجة المالية مثبتة، ولكن للأسف لم يتم نشر القرار الرسمى الذى يفيد بذلك.

وتابع: بالتالى نرى أهمية توضيح الآتى:

1- يوجد بالفعل قرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يفيد بعدم ضم سنة الإمتياز، وبالتالى فليس هناك معنى للقول بأنه لا صحة لهذا الخبر.

2- إذا كانت هناك قرارات جديدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تفيد بحق الأطباء فى ضم سنة الإمتياز نرجو من المسئولين نشرها وإفادة النقابة بصورة منها.

3- الدرجات المالية للأطباء تكون درجات ثابتة منذ تكليفهم ولكن الفرق الوحيد أنها تكون ثابتة على ديوان عام الوزارة لمدة سنتين، ثم بعد ذلك توزع على المحافظات المختلفة، وذلك نظرا لطبيعة العمل بالتكليف الذى يتطلب تعديل التكليف ثم الحصول على درجة طبيب مقيم، كما أن ضم سنة الإمتياز خلال السنوات السابقة كان يتم بمجرد استلام التكليف وليس بعد سنتين، وبالتالى فمن غير المنطقى أن يصدر قرار بتأجيل ضم سنة الإمتياز لمدة سنتين (إن كان قد صدر فعلا).

4- تثمن النقابة جهود المسئولين بوزارة الصحة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذين يسعون لإتخاذ قرارات لحل للمشكلة، وتطلب سرعة إتخاذ ما يلزم نحو إعلان قرار واضح يفيد بضم سنة الإمتياز فور إستلام الأطباء بحركة التكليف مثل جميع السنوات السابقة.