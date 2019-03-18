مصر | التحقيقات تكشف تفاصيل القبض على ضابط شرطة بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيقات تكشف تفاصيل القبض على ضابط شرطة بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل واقعة تعدي ضابط شرطة على فتاه بالضرب، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها، وتبين أن ضابط برتبة نقيب يعمل بقوات الأمن المركزي، تعدي على فتاه في العقد الثاني من عمرها، بالضرب، "تربطهما علاقة صداقة"، بعدما قامت بشتمه لمعاكسته فتاه أخرى حال تواجدها بصحبته، ما أثار غضبه وتعدي عليها بالضرب حتى فقدت وعيها.

وأوضحت التحقيقات أن الضابط قام بنقل الفتاه لأقرب مستشفى أملا في إنقاذها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفي متأثرة بإصابتها.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغا مفاده مصرع فتاة إثر التعدي عليها بالضرب، وانتقلت قوة أمنية للمستشفي للفحص والمعاينة وتبين تعدي ضابط شرطة عليها بالضرب ما أسفر عن مصرعها متأثرة.

وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.