شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية لابن من ذوي الاحتياجات.. رافقته 5 سنوات في المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت السيدة، هدى أحمد سيد حسن، 54 سنة، من الجيزة، بالمركز الـ30 في مسابقة «الأمهات المثاليات»، عام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

لم تستكمل الأم تعليمها بسبب ظروف أسرتها الصعبة، فوالدها رجل بسيط لا يستطيع سد احتياجات أسرته، فعندما وصلت للصف الثاني الإعدادي، تركت التعليم حتى لا تزيد من الأعباء المادية على والدها.

أنجبت الأم هدى ثلاثة أبناء، وقامت بتربيتهم خير تربية، لكن جاء الابن الثالث يُعاني من «متلازمة داون»، قررت حينها ترك كُل شئ، وبدأت مرحلة طويلة من المعاناة والصبر والإصرار، فكان الابن لا يسمع ولا يعرف أي شيء في الحياة.

في أحد الأيام، تم حجز الابن لمدة طويلة، وصلت تقريبًا لخمس سنوات بإحدى المستشفيات، قسم أمراض الدم، ليتم علاجه، لم تتركه الأم حينها، وجلست معهُ طوال تلك المدة.

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قامت الأم «نوال» بالاشتراك في عضوية جمعية «مرض شلل الأطفال» بهدف تنمية مهارات وتعديل سلوكه بالتزامن مع جلسات التخاطب.

وبعد فترة، اكتشفوا أن لديه ثقب بالطبلة الخاصة بالأذن، ما تسبب في حدوث ارتشاح خلف طبلة الأذنين اليمنى واليسرى وتسوس بعظام الأذنين.

أجرى الابن عدد 11 عملية جراحية دقيقة، لمنع وصول التسويس لعظام المخ، ومع كثره العمليات التي أجريت له وبسبب زيادة البنج نتيجة العمليات، تسبب ذلك في رفع إنزيمات الكبد بشكل دائم.

توقف الابن حينها عن العلاج، وقررت الأم أن يصبح بطلاً رياضيًا واختار الابن «كرة السلة»، إذ التحق الابن بنادي رياضي للمعاقين وحصل على المركز الثالث في بطولة الجمهورية لكرة السلة، وحصل على العديد من المراكز والميداليات.

تحملت الأم الكثير من أجل تدعيم الابن حتى لا يشعر بفرق بينه وبين الآخرين.