شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: الإرهاب أصبح يمثل تحديًا لأجهزة الأمن في العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة التطرف والإرهاب، إن «كل الدول الأوروبية أصبحت معرضة لهجمات عنف وإرهاب، خاصة بعد معاناة دولتين لم تكونا ضمن المستهدفين من الهجمات الإرهابية هما هولندا ونيوزيلاند».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «ما حدث في هولندا ونيوزيلاندا يضع العالم أمام مسؤولياته في الإرهاب».
وتابع أن «العالم من الممكن أن يعاني من الهجمات والهجمات المرتدة، والأجهزة الأمنية كلها في العالم على أقصى استعداد خوفًا من جرائم الثأر وردود الأفعال العنيفة من الجاليات لديها»، موضحًا أن «الإرهاب وصل إلى مرحلة تمثل تحديًا لأجهزة الأمن في العالم».
وذكر أن «تحذيرات الرئيس السيسي من خطر الإرهاب كانت استشرافًا لما يحدث حاليًا، وأن مصر حرصت على أهمية بث خطابات التسامح ومواجهة الكراهية والتطرف، ونعمل على ترسيخ التعايش السلمي، وعملت على التقارب بين الأزهر والفاتيكان لأهمية التسامح وإحلال السلام».
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