شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: تفعيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إن المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» لتأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا، تعكس حرص القيادة السياسية على إعلاء قمية المعرفة والإبداع، وخلق فرص عمل لشباب الخريجين، وإعداد جيل من الشباب قادر على توظيف أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد «الأنصاري»، خلال اجتماع عقده مع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، لتفعيل المبادرة بحضور الدكتور عمر الحادي، المنسق العلمي للمحافظة، والدكتور طارق نوفل، مدير عام شركة «مصرية» للخدمات التعليمية والإختبارات الدولية بسوهاج، على أهمية رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة في برامج تكنولوجيا المعلومات حتى يتواكب الموظف مع المتطلبات الحاليه للمجتمع، مشيدًا بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ المبادرة من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

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من جانبه قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن المبادرة التي تنفذها وزارة الإتصالات سيتم تنفيذها بالمحافظة بالتعاون مع شركة «مصرية» للخدمات التعليمية والإختبارات الدولية بسوهاج ( أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات )، والتي تقوم بالإدارة والتشغيل للمبادرة، مشيراً إلى أن المبادرة ستكون في أكثر من 40 مسار تدريبى من جامعات عالمية، وستكون مخصصة للخريجين من دفعة 2006 وحتى 2018، ولكافة طلاب الجامعة من الفرقتين النهائيتين.

وأوضح رئيس الجامعة أن المنحة متاحة للمتخصصين في علوم الحاسبات وغير المتخصصين، وأن الدراسة ستكون عبر الإنترنت Online، لافتاً إلى أنه عند اجتياز مستويات التدريب ستصرف الوزارة مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه للمتدرب، وتسلمه شهادة معتمدة.

وأشار عزيز، إلى أنه سيجري تلقي الطلبات للمتقدمين بـمركز المعلومات بديوان عام محافظة سوهاج، ومركز المعلومات بمبنى الإدارة المركزية بجامعة سوهاج، ومقر شركة «مصرية» خلال الفترة من 20 وحتى 25 مارس الجاري، إبتداء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرًا.