شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 396 مواطنًا في قرعة الحج بسوهاج.. والمحافظ يطلب الدعاء لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، ومدير الأمن، اللواء هشام الشافعى، مراسم إجراء قرعة الحج العلنية بين المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج بالمحافظة لهذا العام داخل قاعة مسرح قصر الثقافة بمدينة سوهاج.

وقال اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، في بيان، الاثنين، إن القرعة أجريت إلكترونيا «بالكمبيوتر» بين 2210 مواطنين من المتقدمين لأداء فريضة الحج بالمحافظة، وقد فاز في القرعة 396 حاجا وحاجة، من بينهم 40 حاجا وحاجة تم اختيارهم بالتزكية من كبار السن طبقا للوائح المنظمة للحج بنسبة 10% من المتقدمين، بخلاف 99 آخرين تم اختيارهم في احتياطى السفر، لافتا إلى أن إجراءات القرعة نالت استحسان الحاضرين لما حظيت به من الشفافية والعلانية وسط فرحة غامرة للفائزين.

وهنأ محافظ سوهاج من وقعت عليهم القرعة لأداء مناسك الحج هذا العام، متمنيا لمن لم يحالفه الحظ أن يكون من الفائزين بها العام المقبل، وطلب من الفائزين الدعاء للوطن، وهم يؤدون مناسك الحج هذا العام، مشيدا بجهود وزارة الداخلية في الإعداد لتلك المنظومة.