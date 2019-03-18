شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: 11 مصابًا مصريًا في حادث مسجدي نيوزيلاندا.. و2 فقط في المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها ستتوجه إلى نيوزيلاندا الثلاثاء، لزيارة أهالي الضحايا والمصابين في حادث المسجد، وإن سفرها يأتي بناء على توجيهات القيادة السياسية برعاية المصريين هناك.

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وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبد الحميد على قناة «TeN»: «وصلت إلى القاهرة بعد مشاركتي في ملتقى الشباب بأسوان، وسأسافر غدًا لزيارة المصريين المصابين في مذبحة المسجد بنيوزيلاند».

وتابعت: «سأشكر الحكومة النيوزيلاندية على جهودها في رعاية المصابين، والقيام بالانتهاء من إجراءات جثامين المصريين ضحايا الحادث الإرهابي».

وأردفت: «هناك 11 مصابًا مصريًا في الحادث، وخرجوا جميعًا عدا اثنين، مازالا يتلقيان الرعاية الصحية بالمستشفى، والمصريون يندمجون في المجتمع النيوزيلاندي، وما حدث غريب على المجتمع، وهذا يؤكد على أهمية التضافر من رفض العنف والتطرف»، موضحة أن «3 مواطنين مصريين سيدفنون هناك، ومواطن واحد فقط سينقل جسده إلى القاهرة لدفنه فيها، والحكومة النيوزيلاندية ستنقل جثمان المواطن أشرف المرسي وأسرته وبناته، وزوجته طلبت العودة لمصر والاستقرار فيها وسأساعدها في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالعودة».