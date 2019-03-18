شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية من ذوي الاحتياجات: أنجبَت «زويل الصغير».. وأصيبت في تفجير مسجد الروضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت الأم، نوال أحمد محمود خفاجي، 51 سنة، متزوّجة من 28 سنة، بالمركز الـ29 في مسابقة «الأمهات المثاليات»، عام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

داخل بيت بدائي بمنطقة صحراوية، عاشَت «نوال» برفقة زوجها، بعدما انتقل الزوجان من البحيرة إلى مكان آخر، طلبًا لزيادة الرزق، إذ حاولت حينها «نوال» مساعدة زوجها بالحصول على قروض المرأة الريفية، لعمل مشاريع صغيرة مثل «تربية الدواجن» وبيعها لزيادة دخل الأسرة.

في أحد الأيّام، شبت عاصفة، سقطت الأم «نوال» من سطح المنزل أثناء تغطيته للحماية من المطر، فأُصيبت بكسر بالعمود الفقري، ما اضطر الزوج لبيع المنزل لتغطية تكاليف العملية التي كانت تحتاجها الأم، فأصبحت بعدها طريحة الفراش لمدة عام، وبعدها بدأت رحلة العلاج الطبيعي.

حصلت الأم على شهادة تأهيل 5%، وتم تعيينها بوظيفة أعمال كتابية، إذ كان الابن الأكبر في الصف الرابع الابتدائي والابن الأصغر في الصف الأول الابتدائي.

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اهتمت الأم برعاية أبنائها وتربيتهم ومرت الأيام والتحق الابن الأكبر بكلية العلوم الزراعية وتخرج منها.

فيما التحق الابن الثاني بكلية العلوم، قسم كيمياء، وحصل على تقدير امتياز في الفرقة الأولى من الكلية وانتقل إلى الفرقة الثانية.

في هذا الوقت قام الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن منحة لبكالوريوس العلوم للطلبة المتفوقين، وتقدم الابن ونجح في الاختبارات بامتياز، وحصل على منحة في كلية هندسة، علوم الكيمياء الحيوية، في أعرق جامعات أوروبا، إذ يُلقَب داخل الكلية بـ«زويل الصغير»، واختير ضمن فريق بحثي لاكتشاف علاج أمراض السرطان.

وأوضحت «نوال» أن مشكلتها بدأت خلال أحداث تفجير سجد الروضة في نوفمبر عام 2017، عندما هجم الإرهابيين على المسجد، وأطلقوا النيران عليهم، وهو ما أدى لإصابتها برصاصة في اليد، دمرت الشرايين والاعصاب، وأصيب زوجها أيضًا برصاصة في الصدر في الحادث.

وتشرح «الأم المثالية»: «منذ هذه الواقعة وأنا أقضى معظم أوقاتى في المستشفيات، وأجريت 3 عمليات لنقل شرايين وأعصاب من الساق إلى اليد، وعدت للإقامة في منزلى لمركز الرحمانية بالبحيرة، حتى أستطيع أن أتابع استكمال العلاج».