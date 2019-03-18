شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيودوروس الثاني: نكرّس أنفسنا لمهمّة تعليم الإنجيل في أفريقيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية للروم ومطران طنطا وتوابعها للروم الأرثوذكس، إن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، ترأس صلاة قداس رفع الأيقونات في كنيسة بشارة العذراء مريم بالإسكندرية بمناسبة أحد الأرثوذكسية.

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وعقب الصلاة ألقى البابا عظة روحية مقتضبة، قال فيها: «نحن لم نحصر الأرثوذكسية في القصص الجميلة عن الأيقونات، فالكنيسة الأرثوذكسية في أفريقيا تشهد أكثر نشاطاً رعوياً من خلال البشر الذين يبحثون عن تعليم الإنجيل أكثر في العديد من المناطق الأخرى حول العالم»، مشيراً إلى أنه في هذا أحد الأيقونات الأرثوذكسية ونكرس أنفسنا لهذه المهمة.

وخارجياً احتفلت العديد من المطرانيات بعيد رفع الأيقونات المقدسة حيث قامت مطرانية بوروندي ورواندا (شرق الكونغو)، برئاسة المتروبوليت إينوكونتيوس برفع الأيقونات ومشاركة الشعب القبطى هناك.

كما احتفلت مطرانية كامبالا وسائر أوغندا بعيد رفع الأيقونات المقدسة من خلال صلاة قداس إلهى ترأسه المتروبوليت يوناس وكذا مطرانية كاب تاون (رأس الرجاء الصالح) حيث ترأس القداس الإلهي المتروبوليت سيرجيوس.

قداس «رفع الأيقونات المقدسة» بكنيسة البشارة في الإسكندرية

قداس «رفع الأيقونات المقدسة» بكنيسة البشارة في الإسكندرية

قداس «رفع الأيقونات المقدسة» بكنيسة البشارة في الإسكندرية

قداس «رفع الأيقونات المقدسة» بكنيسة البشارة في الإسكندرية