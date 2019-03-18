"بتعاكسها وأنا جنبك".. تفاصيل اتهام ضابط بقتل فتاة في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة عن تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء ضابط شرطة على فتاة بالضرب، مما أسفر عن وفاتها في المستشفى.

جهود البحث والتحري التي أجراها ضباط فرقة الهرم تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن ضابطا برتبة نقيب يعمل في قوات الأمن المركزي تربطه علاقة صداقة بفتاة تبلغ من العمر 28 سنة، استقلت السيارة قيادته في طريقهما لشراء وجبة طعام.

وأشارت التحريات إلى أن الفتاة لاحظت معاكسة الضابط لأخرى فوبخته مستنكرة: "بتعاكسها وأنا جنبك!"، مما أثار غضبه فوجه لها لكمة قوية بالوجه، فقدت وعيها بعدها.

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حسب التحريات، حاول الضابط نقل الفتاة إلى أقرب مستشفى أملا في إنقاذها إلا أن محاولات الأطباء باءت بالفشل، إذ لفظت المصابة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

فور تلقي إخطار من المستشفى، تمكنت قوة بقيادة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقباء مصطفى لاشين ومحمد سعودي وعمرو الديباوي، من ضبط المشكو في حقه، واقتياده إلى القسم لسماع أقواله.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.