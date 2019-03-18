"الأعلى للإعلام" يصدر لائحة الجزاءات.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، قرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وينشر "الخليج 365"، تفاصيل لائحة الجزاءات كالآتي:

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