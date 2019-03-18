"نقل النواب" تطالب ميناء الإسكندرية بخطة شاملة للتطوير وتعظيم الموارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أن مصر رغم موقعها المتميز فيما يتعلق بالمنافذ البحرية، إلا أن مستوى الموانئ المصرية في المنافسة مع باقي الموانئ العالمية ليست على المستوى المطلوب.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للجنة النقل في ميناء الإسكندرية، حيث كان في استقبال اللجنة، اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، واللواء خالد زهران، رئيس قطاع السلامة البحرية.

وأشار النائب، إلى أن اللجنة تولي اهتماماً كبيرًا بهذا القطاع، حيث تم مناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية في أكثر من اجتماع داخل اللجنة، مؤكدا أن اللجنة لا تمانع مطلقا في الاستفادة من تجارب أي دولة للاستفادة منها، وفقًا لما يناسب ظروف وأوضاع الموانئ المصرية.

وشدد عبد الواحد، على أن تتم مناقشة التشريعات الخاصة بالملاحة والموانئ مع الخبراء في هذا المجال، مؤكدا أن مصر لديها علماء في هذا القطاع، وهم أدرى بما تحتاجه للنهوض إلى أعلى المستويات.

وأكد عماد محروس، عضو مجلس النواب، أن أي معوقات تواجه ميناء الإسكندرية أو أي ميناء آخر، سواء كانت بتوصيات أو تعديلات تشريعية فإن مجلس النواب بشكل عام، ولجنة النقل بشكل خاص، على أتم استعداد لتقديم الدعم لتحسين أوضاع الموانئ في مصر.

من جهته، أكد اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الميناء يحقق ما يزيد على 3 مليارات جنيه موارد، بفضل جهود 4 آلاف عامل داخل الميناء.

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وأشار إلى أن الميناء حريص كل الحرص على استنهاض العاملين من خلال صرف كافة الحقوق والحوافز بشكل دائم، قائلا: لكن في الوقت نفسه من يقصر في عمله أو يتجاوز يتم محاسبته.

وأكد النائب علي عساسة، أن ميناء الإسكندرية من أهم الموانئ المصرية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك محفزات ليكون الميناء جاذبا لشركات الملاحة العالمية وهو ما سيكون له التأثير في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد عساسة، على أهمية أن يكون هناك آلية منضبطة لمحاسبة المقصريين في العمل، لاسيما في ظل ما يثار من إشاعات تستهدف النيل من الميناء.

من جهته، طالب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بضرورة أن يقوم مسئولي الميناء بموافاة البرلمان بالتشريعات اللازمة لتطوير العمل وتعظيم الإنتاج.

وأكد أن مجلس النواب، من خلال دوره التشريعي، على أتم استعداد لتقديم كل الدعم لكافة القطاعات، لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر سلبيا على العمل والإنتاج.

ودعا إلى ضرورة أن يكون لدى ميناء الإسكندرية خطة شاملة متكاملة لتعظيم الموارد والتي سيكون لها دور في دعم تمويل قطاعات التعليم والصحة وإثراء الموازنة العامة للدولة، قائلا: نتمنى أن يكون ميناء الإسكندرية قاطرة لكل الموانئ على مستوى الجمهورية.

من جهته أكد اللواء خالد زهران، رئيس قطاع السلامة البحرية، أن هناك ما يقرب من 12 تشريعًا، يجب إجراء تعديلات عليها وإقرارها لعمل نقل نوعية كبيرة في ملف النقل النهري.