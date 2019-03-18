وزير الطيران: آلية ومنهجية عمل موحدة لجميع شركات البالون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

طالب الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بضرورة وضع آلية ومنهجية عمل موحدة لكل شركات البالون العاملة، للنهوض والارتقاء بمستوى أداء البالون الطائر، وزيادة قدرته على المنافسة العالمية من أجل تشجيع سياحة البالون بمصر مع المحافظه على السلامة الجوية وأمن الطيران، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.

وأعطى الوزير، تعليماته بأن يكون هذا النشاط تحت إشراف الشركة القابضه للمطارات والملاحة الجوية، وأن تكون سلطة الطيران المدني هي الجهة المسئولة عن المراجعة والتفتيش على اتباع إجراءات السلامة بالنسبة للشركات، بالإضافة إلى توجيه باعتبار الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران هي الجهة المختصة بتدريب طياري البالون، لما تتمتع به الأكاديمية من منهجية عالية في التدريب النظرى والعملي.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني مع رؤساء مجالس إدارات شركات البالون الطائر بمصر، بحضور الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

استمع وزير الطيران إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذا النشاط لدراستها والعمل على إيجاد الحلول المناسبه لها، كما إطلع على الأراء والمقترحات المقدمه من جانبهم لدعم وتطوير نشاط البالون الطائر في مصر، وأصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الطيار طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات وعضوية جميع رؤساء شركات البالون لدراسة نظم التشغيل، وكيفية تطويرها مع الحفاظ على تحقيق أعلى معدلات الأمان وفقاً لتشريعات ومحددات سلطة الطيران المدني المصري.