نواب "النقل" يتفقدون ميناء الإسكندرية.. ويوصون بترميم الهيئة الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تفقد أعضاء لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، ميناء الإسكندرية، للتعرف على المنشآت الجديدة داخله، ومن بينها مشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية بتكلفة 285 مليون جنيه على مساحة 15 ألف متر مربع.

كما تفقدت اللجنة، برفقة اللواء خالد زهران، رئيس هيئة السلامة البحرية، المبنى الرئيسي للهيئة والذي يتم إعادة تأهيله.

وردًا على سؤال هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، حول أسباب تأخر الانتهاء منه في المدة المقررة، أوضح رئيس هيئة السلامة البحرية، أن السبب في الاعتمادات المالية، خصوصا وأنه تم التعاقد عليه قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه وما ترتب عليه من زيادة سعر الدولار.

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وعن الموعد النهائي لتسليم المبنى، أوضحت المهندسة سحر البودي، ممثلة المسئولة عن التنفيذ، أنه سيتم تسليمه في شهر يونيو المقبل.

وخلال الزيارة أوصى هشام عبد الواحد، بترميم مبنى الهيئة الوطنية للسلامة البحرية، بنفس طرازه المعماري القائم.

وأثناء زيارة اللجنة، تم تفقد الوحدة الخاصة باستخراج الباسبور البحري، التابع لهيئة السلامة البحرية، والتطوير الذي قامت به الهيئة لسرعة إجراءات استخراجه.

في هذا السياق، أكد اللواء خالد زهران، رئيس هيئة السلامة البحرية، أن هناك ما يقرب من 25 ألف يحملون الباسبور البحري.