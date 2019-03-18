انت الان تتابع السيسي يتفقد القاعدة «الجو-بحرية» بالمنطقة الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس السيسي في معبد فيلة بأسوان

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم مطار برنيس المدني والقاعدة الجو-بحرية الاستراتيجية في المنطقة العسكرية الجنوبية. جاء ذلك بعدما تناول الإفطار في وقت سابق من صباح اليوم، مع عدد من شباب وفتيات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، بمعبد فيلة في مدينة أسوان، وطالب الرئيس الشباب والفتيات بطرح كل ما يدور في عقولهم من أسئلة واستفسارات ورسائل، في إطار تمسكه بالتعرف على أفكار وقضايا وأطروحات الشباب من الدول العربية والإفريقية.

ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، مقطع فيديو للرئيس السيسي، يوضح حرصه على التوقف لتحية ومصافحة أبناء محافظة أسوان. جاء ذلك خلال اليوم الثالث والأخير من الملتقى بمدينة أسوان، التي تم اختيارها لتكون عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019. وقبل إلقاء كلمته في الجلسة الختامية للملتقى، أمس الأحد،