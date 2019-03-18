السيسي يتفقد القاعدة «الجو-بحرية» بالمنطقة الجنوبية

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الرئيس السيسي في معبد فيلة بأسوان
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم مطار برنيس المدني والقاعدة الجو-بحرية الاستراتيجية في المنطقة العسكرية الجنوبية. جاء ذلك بعدما تناول الإفطار في وقت سابق من صباح اليوم، مع عدد من شباب وفتيات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، بمعبد فيلة في مدينة أسوان، وطالب الرئيس الشباب والفتيات بطرح كل ما يدور في عقولهم من أسئلة واستفسارات ورسائل، في إطار تمسكه بالتعرف على أفكار وقضايا وأطروحات الشباب من الدول العربية والإفريقية.
ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، مقطع فيديو للرئيس السيسي، يوضح حرصه على التوقف لتحية ومصافحة أبناء محافظة أسوان. جاء ذلك خلال اليوم الثالث والأخير من الملتقى بمدينة أسوان، التي تم اختيارها لتكون عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019. وقبل إلقاء كلمته في الجلسة الختامية للملتقى، أمس الأحد،
ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، مقطع فيديو للرئيس السيسي، يوضح حرصه على التوقف لتحية ومصافحة أبناء محافظة أسوان.
جاء ذلك خلال اليوم الثالث والأخير من الملتقى بمدينة أسوان، التي تم اختيارها لتكون عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.
وقبل إلقاء كلمته في الجلسة الختامية للملتقى، أمس الأحد، هتف الحاضرون، للرئيس: "بنحبك يا ريس"، وجاء رده: "بصراحة إحنا هنفتقدكم، سعدنا بوجودكم وحواركم، أسعدتمونا وشرفتمونا، وتعلمنا منكم الكثير، وإن شاء الله نلتقي خلال السنوات المقبلة".
وقدم الرئيس لجميع حضور ومنظمي الملتقى، التهنئة على نجاح هذا الملتقى، والأجواء الإيجابية به. (التفاصيل)
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