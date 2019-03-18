انت الان تتابع الاتصالات: قانون «البيانات الشخصية» يضمن حق المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب _أرشيفية

قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب في مناقشته، يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بياناتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن وللأغراض التي صرح بها، قائلا: «من حق المواطن العدول عن موافقته في بعض الحالات خصوصا التسويق الإلكتروني المباشر»، مضيفًا خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن «شركاتنا ومؤسساتنا يجب أن تحتفظ بالبيانات بما يضمن حماية خصوصية المواطن، ونضع ضوابط قانونية لتجميع البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها عبر الحدود».

وأكد حجازي، العمل على حماية الأطفال بمشروع القانون، مشيرًا إلى وجود تطبيقات وألعاب عنف كانت تستهدف الأطفال، مشيرا إلى وضع بيانات الأطفال ضمن البيانات الحساسة التي تشمل إجراءات تأمين وحماية أعلى. ولفت إلى أن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما العادية والثانية هي الحساسة المتمثلة

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