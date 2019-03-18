انت الان تتابع الاتصالات: قانون «البيانات الشخصية» يضمن حق المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مجلس النواب _أرشيفية
قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب في مناقشته، يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بياناتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن وللأغراض التي صرح بها، قائلا: «من حق المواطن العدول عن موافقته في بعض الحالات خصوصا التسويق الإلكتروني المباشر»، مضيفًا خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن «شركاتنا ومؤسساتنا يجب أن تحتفظ بالبيانات بما يضمن حماية خصوصية المواطن، ونضع ضوابط قانونية لتجميع البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها عبر الحدود».
وأكد حجازي، العمل على حماية الأطفال بمشروع القانون، مشيرًا إلى وجود تطبيقات وألعاب عنف كانت تستهدف الأطفال، مشيرا إلى وضع بيانات الأطفال ضمن البيانات الحساسة التي تشمل إجراءات تأمين وحماية أعلى. ولفت إلى أن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما العادية والثانية هي الحساسة المتمثلة
وأكد حجازي، العمل على حماية الأطفال بمشروع القانون، مشيرًا إلى وجود تطبيقات وألعاب عنف كانت تستهدف الأطفال، مشيرا إلى وضع بيانات الأطفال ضمن البيانات الحساسة التي تشمل إجراءات تأمين وحماية أعلى.
ولفت إلى أن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما العادية والثانية هي الحساسة المتمثلة في البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم استخدام للبيانات الشخصية في التسويق الإلكتروني، مؤكدًا على أن فلسفة القانون تقوم على مواكبة المعيار العالمي لحماية البيانات.
وأشار إلى أن مشروع القانون وضع التزامات على المتحكم في البيانات لضمان حمايتها وجمع البيانات وفقا لرضا صاحب البيانات، ويتم تأمينها بطريقة صحيحة، وفي حال نقلها تنقل بإجراءات منضبطة وتخزن بطريقة أمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتصالات: قانون «البيانات الشخصية» يضمن حق المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.