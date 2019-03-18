شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات النواب»: مصر بها 10 ملايين حساب مستعار على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل قانون حماية البيانات الشخصية الخاص بالمواطنين.

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وقال «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «TeN»، الاثنين، إنهم حصلوا على موافقة لمناقشة هذا القانون مبدئيا، حيث إنه يضم 49 مادة.

وأوضح النائب أن الهدف من هذا القانون هو حماية خصوصية بيانات المواطنين، مشيرًا إلى أن الجريمة الإلكترونية زادت عن الجريمة الجنائية مؤخرًا.

وأكد أن مصر بها 10 ملايين حساب شخصي مستعار على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يتم الكشف عن الحساب المستعار خلال 24 ساعة وفقا للقانون الجديد.