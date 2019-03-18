شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تعلن إيفاد قوافل طبية إلى 3 دول أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة بصدد تنظيم قوافل طبية هذا العام إلى عدة دول أفريقية منها غينيا وتنزانيا وتشاد في تخصص طب وجراحة العيون، وذلك من منطلق اهتمام جامعة الإسكندرية بالبعد الافريقى ودعم دور مصر الرائد في القارة الأفريقية.

وأشار «رمضان»، خلال اجتماع مجلس القطاع، الاثنين، إلى أن الجامعة تعقد مؤتمراً دولياً تحت عنوان «مصر وأفريقيا في عالم متغير» وذلك في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

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واستعرض المجلس تقرير القوافل الخدمية المجمعة التي نظمها القطاع على هامش الملتقى البيئى التاسع المزمع عقده في أبريل المقبل، وأيضاً تقرير عن القوافل الطبية التي تم إطلاقها خلال الفترة السابقة إلى مناطق الهانوفيل وقرية الوادى بكنح مريوط وقافلة قرية الحمراء بالبحيرة وقافلة سيوة السنوية.

ووافق المجلس على قيام الجامعة بالتعاون مع المحافظة وبعض الجمعيات الأهلية بتطبيق منظومة مشتركة للإدارة المتكاملة للمخلفات من جمع وفصل المخلفات الصلبة من المنبع وإعادة تدويرها بجميع كليات الجامعة والمربع السكنى المحيط بها والتخلص الآمن منها بهدف الوصول بمنطقة مبنى إدارة الجامعة والمجمع النظرى والمجمع الطبى وكلية الهندسة والمربع السكنى المحيط بها لتكون مناطق نموذجية في جمع المخلفات وفصلها من المنبع واعادة تدويرها بالإضافة إلى تنفيذ المشروع التجريبى لجمع ومعالجة لمبات الفلورسنت.

واستعرض المجلس ما تم إنجازه في خطة التطوير الإدارى والانتهاء من الهيكل التنظيمى المعدل للجامعة بالإضافة إلى العمل على ميكنة الجهاز الإدارى وتنفيذ مشروع الأرشيف الالكترونى، كما استعرض المجلس خطوات إنشاء المنصة الذكية لتكامل الصناعة والجامعة بهدف تحقيق التكامل بين الجامعة والصناعة عن طريق إنشاء قاعدة بيانات للربط المعلوماتى بين الجانبين من خلال هذا التحالف.