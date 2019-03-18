شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى ضحايا السيول في أندونيسيا: تغمد الله الضحايا بواسع رحمته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الأزهر الشريف ضحايا السيول والانهيارات الأرضية، التي ضربت إقليم «بابوا»، شرق إندونيسيا، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، وإصابة وتشريد الآلاف.

وتقدّم الأزهر الشريف -في بيان الاثنين- بخالص العزاء والمواساة لدولة إندونيسيا، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ولأُسر الضحايا، سائلًا المَولى -عَزَّ وجَلَّ- أن يتغمّد الضحايا بواسِعِ رحمتِه، وأن يُلهِمَ ذَويهم الصبرَ والسُّلوان، وأن يَمُنَّ على المُصابين بالشفاء العاجل، وأن يُجَنِّبَ العالَمَ مثلَ هذه الكَوارِث.