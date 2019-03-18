شكرا لقرائتكم خبر عن قصة كفاح «ماما زينب» الأم المثالية في أسوان.. «ربّت الأبناء والأحفاد» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت السيّدة، زينب عبدالغفور مُختار أحمد، 83 سنة، ربّة منزل، بالمركز الـ28 في مسابقة «الأمهات المثاليات»، عام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

تزوجت «زينب» من أب لديه أبناء من زوجته الأولى المتوفية، فتولت أمانة تركتها أم فاضت روحها إلى بارئها، وتركت خلفها أسرة مكونة من ستة أفراد، الزوج وثلاث بنات وولدان.

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كان أكبر الأبناء 18 عاما، وأصغرهم 5 سنوات فكانت لهم نعم الأم، وقامت برعايتهم بكل حب وحنان وهيأت لهم حياة كريمة.

توفى زوجها بعد زواج دام 16عاما، لكن «زينب» لم تتخلى عن الأبناء بعد الوفاة فكانت نعم الأم لهم رغم حرمانها من الإنجاب، ونتيجة تربيتها، حصل الأبناء على الشهادات الجامعية وقامت أيضا بتجهيز وتزويج البنات.

توفيت إحدى البنات بعد صراع مع المرض، تاركة لها حفيدتين، فقامت الأم برعايتهما وتربيتهما أيضًا حتى حصلتا جميعا على أعلى الشهادات.

واصلت الأم «زينب» الاهتمام برعاية الأبناء حتى وصلت بهم إلى بر الأمان.