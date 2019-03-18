شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض الكتاب بجامعة الأزهر.. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، غدا الثلاثاء معرض الكتاب بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بفرع البنات بمدينة نصر.

وقال رئيس جامعة الأزهر، في بيان، الاثنين، إن المعرض يقام في إطار خطة الجامعة التعليمية، وحرصها على تنظيم عدد من معارض الكتاب على مدار العام، بهدف إثراء الحركة الثقافية لدى منسوبي الجامعة.

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وأكد رئيس الجامعة أهمية القراءة في تنمية الوعي لدى الشباب وتأهيل الكوادر البشرية، فالعلم والمعرفة أساس نهضة الأمم وتطورها، كما أنها تحقق الانتماء الوطني عن طريق غرس الروح الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات من خلال إتاحة الكتب التي توعيهم بأهمية الوطن وضرورة الحفاظ عليه، وتوضح لهم المخاطر التي تهدده، وتحاول النيل من الوحدة الوطنية، وتعرفهم على إنجازات الوطن، وسيرة رموزه، وأهم الشخصيات التاريخية، التي لعبت دورًا مهمًا في التاريخ المصري.

ويلقى المعرض دعمًا ورعاية كبيرين من إدارة الجامعة وسيشهد خصومات كبيرة، إلى جانب التخفيضات والهدايا التي سيعلن عنها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالتنسيق مع الجامعة على معظم إصداراته من موسوعات علمية وكتب عصرية متميزة.

جدير بالذكر أن الجامعة سبق أن نظمت عدة معارض للكتاب بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومجمع البحوث الإسلامية، ومجمع اللغة العربية، والهيئة المصرية العامة للكتاب.