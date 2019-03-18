شكرا لقرائتكم خبر عن قصة الأم المثالية في شمال سيناء: ساندت زوجها في مرضه ثم أكملت رحلتها مع الأبناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت السيّدة، أميرة هليل عبداللطيف سمحان، 61 سنة، وكيلة مدرسة إعدادي، شمال سيناء، بالمركز الـ27 في مسابقة «الأمهات المثاليات»، عام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

مُنذ صغر الأم، كانت تُعاني وتكافح، إذ ولدت في أسرة مكونة من 9 أفراد وأب مريض ملازم الفراش، وأم تعمل بالحياكة لمواجهة احتياجات الأسرة، فساعدت والدتها في أعمال الحياكة، وعملت أثناء الإجازة الصيفية بأحد المصانع للملابس إلى جانب مساعدة الأقارب في تعليم أبنائهم بمقابل مادي بسيط وذلك لمساعدة أسرتها، إذ أن معاش والداها ضئيل ولا يكفي للصرف على تعليمها وخاصة بعد التحاقها بكلية التربية.

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وتزوجت الأم، 1994، من رجل يعمل ممرضًا، وبعد 3 سنوات من الزواج، أُصيب الزوج بسرطان (المعدة)، لتبدأ رحلة كفاح جديدة، فقد أنفقت الأم كل ما تملك لمواجهة نفقات العلاج والسفر، حتى أنها اضطرت إلى بيع أثاث منزلها بالكامل لإجراء عملية استئصال للمعدة وفي عام 2002 توفى الزوج تاركا لها الابنة الأولى 4 سنوات والابن الثاني عامان.

بعد وفاة الزوج، تراكمت عليها الديون نتيجة مرض الزوج ولم تستطع دفع إيجار المسكن فانتقلت هي وأبنائها للعيش مع والدتها، وبالرغم من ذلك كانت تهتم بدراسة أبنائها وتعليمهم فقامت بعمل جمعيات من راتبها حتى وفقها الله في سداد جميع ديونها والصرف على تعليم الأبناء.

وتخرجت الابنة الأولى في كلية التربية وتحملت الأم الصعاب حتى أكملت جهازها وتزوجت.

أمّا الابن الثاني بالفرقة الثالثة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، وعلى الرغم من المصاريف الباهظة التي تتكلفها دراسته إلا أنها تتحمل من اجل استكمال الابن دراسته وحصوله على مؤهل عالي، إلى جانب رعاية والدتها المسنة.