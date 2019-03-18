شكرا لقرائتكم خبر عن قصة الأم المثالية في البحيرة.. تعلمت «الحياكة» لتربي أبناءها الأربعة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت السيّدة، نبيلة محمد عبدالصمد بركات، 66 سنة، البحيرة، أرملة منذ 27 عام، مدير مدرسة سابقة، بالمركز الـ26 في مسابقة «الأمهات المثاليات»، عام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

تزوّجت الأم ورزقها الله بأربع أبناء من الذكور، وفجأة مرض الزوج، وتوفى في الأربعين من عُمره، تاركًا لها أربع أبناء أكبرهم في سن 12 سنة، وأصغر الأبناء لم يكمل 3 سنوات.

بدأت رحلة كفاحها، فيما كانت مدرسة تربية رياضية بإحدى المدارس براتبها البسيط مع معاش الزوج، في البحيرة، إذ لجأت الأم إلى تعليم الحياكة حتى تستطيع مواجهة احتياجات أبناءها المعيشية.

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مرِض الابن الأكبر وهو في المرحلة الثانوية، إذ اكتشف الأطباء أنه مريض «سرطان القولون»، وبدء مرحلة العلاج الكيماوي والإشعاعي، وقام بإجراء عملية جراحية ثم توفاه الله بعد عامين من المرض، حمدت الأم ربها على الابتلاء واستكملت مسيرتها مع باقي الأبناء.

تخرج الابن الثاني وحصل على بكالوريوس طب وجراحة وتزوج، وتخرج الابن الثالث وتخرج وحصل على بكالوريوس هندسة وتزوج.

أمّا الابن الرابع، فتخرج وحصل على بكالوريوس تجارة وتزوج.

ساعدت الأم أبناءها في الزواج، ووقفت بجانبهم حتى اطمأنت الأم على أبناءها.