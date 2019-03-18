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ضبط 87 مهاجرًا غير شرعي حاولوا التسلل إلى ليبيا

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علي الشوكي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، القبض على 87 مهاجرًا غير شرعي عند منفذ السلوم البري، كانوا قد حاولوا التسلل إلى الأراضي الليبية بشكل غير شرعي.

وأشار مدير أمن مطروح -في بيان الاثنين- إلى أن جميع الذين حاولوا التسلل إلى الأراضى الليبية لا يملكون عقود عمل في ليبيا ولجأوا إلى الطرق غير الرسمية لمحاولة عبورهم إلى الأراضى الليبية، متخذين المسالك الصحراوية والدروب غير الشرعية في الوصول إلى الأراضي الليبية، لكن تمكن الدوريات المنتشرة على الحدود المصرية الليبية من الجانب المصري حالت دون إتمامهم تسللهم غير الشرعي وتم القبض عليهم جميعًا وترحيلهم إلى نيابة مطروح للتحقيق معهم والتصرف قانونًا حيال تسللهم غير الشرعى وتبين من التحريات الأولية أنهم جميعا ينتمون إلى محافظات الصعيد المصرية.

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