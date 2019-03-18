شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون كنديون يزورون جامعة الإسكندرية لبحث إنشاء درجات علمية مشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الاثنين، الدكتور سوهراب فريد، والدكتور جوزيف تادرس، المستشارين التجاريين بسفارة كندا بالقاهرة، لبحث فرص التعاون الممكنة من خلال الإتفاق على إنشاء درجات علمية ثنائية مشتركة في التخصصات العلمية المختلفة، والتعاون أيضًا في برامج الدراسات العليا للطلاب.

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وأشار "الكردي" -بحسب بيان- إلى نظام الدراسة بالعديد من كليات الجامعة أصبح بنظام الساعات المعتمدة على غرار ما هو متبع بالجامعات العالمية وذلك لتسهيل سبل التعاون مع الجامعات ذات التصنيف الدولى، مضيفاً أن الجامعة تحرص على التعاون مع هذه الجامعات لتمكين الطلاب من التعرف على الجديد في مجالات تخصصاتهم العلمية وإتاحة فرص إضافية لهم للتدريب، وفتح مجالات جديدة للتعليم تزيد من فرصهم في سوق العمل بعد التخرج.

كما أبدى المستشار الكندى إستعداده للقيام بأنشطة مختلفة عن طريق السفارة، بالجامعات الكندية المختلفة للتعريف بجامعة الإسكندرية والبرامج الدراسية التي تقدمها في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وإمكانياتها العلمية وفرص التعاون التي يمكن أن تقدمها لاستقبال طلاب من كندا.

وحضر اللقاء الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والبحوث، والدكتور ماجد فاروق، الأستاذ بكلية التجارة.