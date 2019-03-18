شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية لعام 2019: توفي زوجها وترك لها 3 أبناء وتبرعت بكليتها لابنها (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد رحلة عناء امتدت لعقود طويلة من السنوات، توجت الأم «سعدية ثابت حنا الله»، أما مثالية على مستوى الجمهورية لعام 2019.

«سعدية» الأرملة الستينية، ابنة مدينة ملوي جنوب المنيا، أصيب زوجها بمرض الصرع، عانت معه طوال فترة العلاج التي استمرت سنوات، حتى توفي عام 1985، تاركاً لها 3 أبناء الأول في الصف الأول الابتدائي والثاني 5 سنوات والثالث 3 شهور، ومعاش زهيد 55 جنيه فقط .

وتقول «الأم المثالية»، إنه رغم عدم استكمالها تعليمها، حيث أخرجها والدها من التعليم وهي في الصف الثالث الابتدائي، إلا أنها أصرت على تعليم أبنائها وحصولهم على الشهادات الجامعية، وبعد معاناة وتعب حصل الابن الأول على بكالوريوس تجارة ويعمل حاليًا رئيس قسم التسويق بأحد الشركات، والابن الثاني حصل على بكالوريوس فنون جميلة وتم تعينه من أوائل الخرجين، والابن الثالث بكالوريوس خدمة اجتماعية ويعمل أخصائي اجتماعي بإدارة تعليمية، وقد تزوجوا جميعًا وأنجبوا.

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كبوة أخرى مرت بحياة الأم «سعدية»، حيث واجهت الأم معاناة أخرى عندما أصيب ابنها الأكبر بفشل كلوي واحتاج إلى زرع كلى، فلم تتردد الأم في بيع كل شيء من أجل إجراء العملية، بالإضافة إلى تبرعها بكليتها لابنها وهي في سن 57 سنة، ورغم خطورة ذلك عليها إلا أنها أصرت وتبرعت بها لأبنها.

«أيمن، رامي، أشرف»، ثلاثة أبناء عكفت سعدية ثابت على تربيتهم على مدار ٣٣ عاما بعد وفاة زوجها، حيث كافحت وسارت مشوارها في الحياة بحلوها ومرها، حتى بلغت من العمر ٦٣ عاما لتتوج في نهاية المطاف على يد أحد أبنائها بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.

وسادت حالة من الفرحة والفخر بين أوساط أهالي محافظة المنيا، وخاصة أهالي مدينة ملوي، عقب إعلان الخبر، حيث أكد الجميع أنها أحق سيدة تحصل على هذا اللقب، وأن الكل كان ينادونها بالأم المثالية حتى قبل حصولها على اللقب هذا العام .

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت قائمة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، حيث فازت السيدة سعدية ثابت حنا الله، ابنة محافظة المنيا، بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.