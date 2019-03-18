شكرا لقرائتكم خبر عن قصّة كفاح الأم المثالية في المنوفية: قامت بدور الأب والأم 18 عامًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت السيّدة، نادية محمدي سعد أحمد، 63 سنة، مُعلم خبير، بالمركز الـ25 في مسابقة «الأمهات المثاليات»، عام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

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في بداية حياتها، تزوجّت «نادية» من زوج عطوف وحنون، حياة عادية وطبيّعية، رزقها الله حينها بـ3 أبناء، اهتمت الأم برعاية أسرتها بجانب عملها كمدرسة بمدرسة تجارى، لكن بعد مرور الوقت، مرِض الزوج بأمراض القلب وسكر الدم وبدأت رحلة علاج للزوج فكانت الأم تقوم برعايته.

توفي الزوج، فيما كان الابن الأكبر في الفرقة الثالثة بكلية الهندسة والابن الثاني بالفرقة الثالثة بكلية الطب، والابن الثالث بالصف الأول الثانوي.

وكرست الأم حياتها، لمدة 18 عامًا، لأبناءها حتى تخرجوا جميعًا من الكليات العليا، إذ حصل الابن الأول على بكالوريوس هندسة وتزوج وأنجب ولدين وبنت، وتخرج الابن الثاني، وحصل على بكالوريوس طب وتزوج وأنجب ولدين، وتخرج الابن الثالث وحصل على بكالوريوس علوم وتزوج وأنجب ولد وبنت.