شكرا لقرائتكم خبر عن فحص موقف التجنيد لـ 70 من ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدء أعمال اللجنة التجنيدية المتكاملة لإنهاء موقف الإعفاء الطبي من أداء الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة لطلبة جامعة دمنهور من ذوى الإحتياجات الخاصة، والتى تم خلالها توقيع الكشف الطبي على عدد 70 من طلبة جامعة دمنهور بمقر إدارة الجامعة. حضر إجراء الكشف الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، واللواء أشرف عبدالسلام، مساعد مدير أمن البحيرة، وقيادات المنطقة الشمالية، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكرى للمحافظة.

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وبحسب بيان، الاثنين، يأتي ذلك انطلاقاً من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، واعلان عام ٢٠١٨ عامًا لذوى الإحتياجات الخاصة، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، وقيام العميد حسام طوبار، مدير إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة بالتصديق على إنتقال لجنة تجنيدية متكاملة من منطقة تجنيد وتعبئة الإسكندرية لمقر الجامعة تيسيراً على أبناء محافظة البحيرة من ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأشاد المحافظ بتلك المبادرة مؤكداً على إعتزاز الدولة بذوي الإحتياجات الخاصة كشريك أساسي في بناء الوطن وتقدمه وحرص الدولة على رعايتهم وتقديم كافة سبل الراحة لهم.

وأكد رئيس الجامعة على دور الجامعة في المشاركة المجتمعية، وأنها ليست مكاناً للتعليم فقط وإنما هي نقطة إشعاع في مجتمعها المحيط تلمس مشكلاته وحاجاته.

فحص موقف التجنيد لذوى الإحتياجات الخاصة بجامعة دمنهور

فحص موقف التجنيد لذوى الإحتياجات الخاصة بجامعة دمنهور

فحص موقف التجنيد لذوى الإحتياجات الخاصة بجامعة دمنهور

فحص موقف التجنيد لذوى الإحتياجات الخاصة بجامعة دمنهور

فحص موقف التجنيد لذوى الإحتياجات الخاصة بجامعة دمنهور

فحص موقف التجنيد لذوى الإحتياجات الخاصة بجامعة دمنهور

فحص موقف التجنيد لذوى الإحتياجات الخاصة بجامعة دمنهور

فحص موقف التجنيد لذوى الإحتياجات الخاصة بجامعة دمنهور

فحص موقف التجنيد لذوى الإحتياجات الخاصة بجامعة دمنهور

فحص موقف التجنيد لذوى الإحتياجات الخاصة بجامعة دمنهور