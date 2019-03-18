شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 1330 متقدمًا لقرعة الحج في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت مديرية أمن البحيرة القرعة الالكترونية العلنية لحجاج القرعة لعام 2019 في مجمع دمنهور الثقافى، بإشراف اللواء جمال الرشيدى، مدير الأمن، وسط حضور عدد كبير من المتقدمين للقرعة وذويهم.

حضر اللواء فاضل عمار، نائب مدير الأمن، عملية إعلان الفائزين بقرعة الحج لهذا العام، والذين بلغ عدد المتقدمين لها 6754 متقدمًا.

وأعلنت المديرية فوز 1209 متقدمين للقرعة وفوز 121 آخرين من كبار السن بالقرعة لهذا العام بإجمالى 1330 فائزًا، كما تم إعلان أسماء 302 متقدم احتياطي.

قرعة الحج بالبحيرة

قرعة الحج بالبحيرة