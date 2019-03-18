شكرا لقرائتكم خبر عن «والي» تفتتح معرض «ديارنا» في أسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، صباح الاثنين، يرافقها حرم رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، معرض «ديارنا» والذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى على هامش أعمال ملتقى الشباب العربى والأفريقى المقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأشادت «والى» والحضور بالمعروضات التي تميزت بالتنوع والتصميمات المبتكرة والخامات والجودة العالية، مؤكدة على الدور الهام للمشروعات متناهية الصغر في بناء اقصاديات الدول وأن الحكومة المصرية لديها التزام تام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل جزءا هاما في الاقتصاد القومي.

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وأوضحت «والى» أن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة المصرية في هذه المشروعات خاصة ونحن نحتفل بشهر المرأة وأن هذه المعارض تمثل فرص تسويقية متميزة لشباب الأسر المنتجة حيث تدعم لديهم فرص المنافسة مع السوق الخارجية وتكسبهم الخبرات التسويقية اللازمة.

وتستضيف أسوان عاصمة أفريقيا لعام 2019 المعرض ولمدة 10 أيام من 16 إلى 26 مارس في دورته هذه المقامة على مساحة 450 مترا مربعا لتضم المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية لـ40 عارضا وعارضة من شباب الأسر المنتجة من محافظات أسوان وسوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر، المنيا، القاهرة، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

وتتميز المنتجات والمعروضات بالإبداع والتنوع من الصناعات اليدوية التي تحمل التراث المصرى الأصيل حيث منتجات الخوص والكليم والتلى المتميزة بتصميماتها الفريدة كذلك منتجات خشب السرسوع والفركة ومنتجات الفخار ذات الألوان الرائعة أيضا السجاد بأنواعه خاصة اليدوى بتصميماته المبتكرة وخاماته ذات الجودة المتميزة والكليم وأشغال الصدف والألباستر إضافة للمشغولات النحاسية بتصميماتها المتميزة والتى تحمل عبق التراث والمفروشات بأنواعها والمنتجات القطنية ومشغولات العرجون والمنتجات الجلدية إضافة إلى الملابس من العبايات والملابس الحريمى والتوابل وشغل الخرز.

وينضم معرض «ديارنا» بأسوان المقام بحديقة درة النيل أمام مبنى المحافظة بمدينة أسوان إلى سلسلة معارض ديارنا بالمحافظات والتى تحرص الوزارة على إقامتها على مستوى عالٍ من الجودة والتنظيم حيث تهدف إلى دعم الاسر المنتجة وفتح فرص تسويقية واستثمارية عديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إضافة إلى رفع عدد المشاركين والعارضين والزوار.

افتتاح معرض ديارنا بأسوان

افتتاح معرض ديارنا بأسوان

افتتاح معرض ديارنا بأسوان

افتتاح معرض «ديارنا» فىي أسوان

افتتاح معرض «ديارنا» فىي أسوان