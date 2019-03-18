شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبدالمعز: من لا تتزوج في الدنيا شهيدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، إن البنت التي لا تتزوج في الحياة الدنيا تعتبر من الشهداء يوم القيامة، ويكرمها الله عز وجل، مستشهدًا بالحديث النبوي الصحيح: «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، فذكر المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، وصاحب ذات الجنب، والحرق، والمرأة تموت بجمع.. والفتاة البكر».

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»: «من لم تتزوج في الدنيا ستتزوج في الآخرة ويكرمها الله على صبرها».