شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثالث على التوالي..انطلاق مسابقة أفضل مكتبة بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة المكتبات بجامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، المشرف على قطاع الدراسات العليا، الإعلان عن مسابقه أفضل مكتبة في الجامعة، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

Advertisements

وقال محمود عبيد، مدير عام المكتبات بجامعه بنها، إن المسابقه تقام للسنة الثالثة على التوالي، بمشاركة 15 كلية، بالإضافة إلى مكتبة الجامعة.

من جانبه أكد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة، أن المكتبة هي إحدى المعايير الأساسية في اعتماد الكليات، مؤكداً على أن المسابقة ستتم بصورة حيادية وشفافة ووفقاً لمعايير واضحة ومحددة من قبل اللجان المشكلة، مشيراً إلى أن معايير التقييم تتناول الموقع والبيئة الداخلية للمكتبة والعمليات الفنية بالمكتبة وتنمية المقتنيات والخدمات المقدمة للمستفيدين والتجهيزات المادية والبشرية.

وصرح الدكتور ناصر الجيزاوي، المشرف على قطاع الدراسات العليا ورئيس لجنة التقييم، بأن المسابقة سوف تنطلق يوم الأحد 24 مارس الجاري، مشيرًا أن لجنة التقييم ستبدأ بزيارة مكتبات كليات التمريض والتربية والحقوق على أن تنتهي أعمال اللجنة يوم الخميس 11 إبريل المقبل.