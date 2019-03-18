شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يقرر دمج «أبيكو» في مصنع المحركات بـ«العربية للتصنيع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للهيئة العريبة للتصنيع، قرارًا رقم 1 لسنة 2019 بدمج الشركة العربية البريطانية للمحركات «أبيكو» التابعة للهيئة في «مصنع الحركات» التابع لذات الهيئة. Advertisements ونشرت الجريدة الرسمية القرار على النحو التالي: العدد 5 مكرر ه تامين by Bassam Mharan on Scribd

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