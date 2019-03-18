شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: منفذ هجوم هولندا أطلق النار على أحد أقاربه "لأسباب عائلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة أنباء رويترز عن مصادر تركية إعلامية، اليوم الاثنين، عن أقارب لمنفذ هجوم مدينة أوتريخت الهولندية قولهم إن منفذ الهجوم استهدف أحد أقاربه "لأسباب عائلية" ثم أطلق النار على آخرين تدخلوا للمساعدة.

وقتل المسلح، الذي قالت الشرطة الهولندية إنه جوكمان تانيس (37 عاما) المولود في تركيا، ثلاثة أشخاص بالرصاص وأصاب تسعة آخرين داخل ترام في أوتريخت وقالت الشرطة إنها تطارده بعد هجوم إرهابي على ما يبدو.