شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6 مساء.. رئيس الوزراء: محور دراو نقلة هامة لربط شرق وغرب النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن محور دراو العملاق بمحافظة أسوان، محور هام وليس مجرد كوبرى، والذى تم تنفيذه بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن المحور يعد خطوة هامة فى التنمية الشاملة، لأنه يضم عدة محاور تربط بين شرق وغرب النيل معا. وأوضح رئيس الوزراء، خلال جولته لوضع حجر الأساس لمحور دراو، اليوم الاثنين، أن المحور يبلغ طوله 18 كيلو مترا، بتكلفة تصل إلى مليار و350 مليون جنيه، حيث يربط تقاطعات حرة ليكون محور هام للتنمية.

رئيس الوزراء: محور دراو نقلة هامة لربط شرق وغرب النيل بطول 18 كيلو مترا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن محور دراو العملاق بمحافظة أسوان، محور هام وليس مجرد كوبرى، والذى تم تنفيذه بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن المحور يعد خطوة هامة فى التنمية الشاملة، لأنه يضم عدة محاور تربط بين شرق وغرب النيل معا.

تقارير: محمد صلاح بديل هازارد فى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، لدائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد معه فى الصيف المقبل.

سوبر كورة يكشف انضمام لاعب الإسماعيلى للأهلى الموسم المقبل

يكثف مسئولو الأهلى من مفاوضاتهم مع نظرائهم فى الإسماعيلى، لإنهاء صفقة مدافع الدراويش لتدعيم الدفاع الأحمر فى الموسم المقبل.

الأم المثالية بالبحيرة: "ربيت ولادى بعد وفاة زوجى وطلعوا مهندس وطبيب ومحاسب"

سادت حالة من الفرحة الغامرة بين أهالى مدينة دمنهور بعد علمهم بفوز نبيلة عبد الصمد بركات بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2019 وتوافد عدد كبير من أسرة وأصدقاء الأم المثالية على منزلها بشارع المدرسة الفكرية لتقديم التهانى لها وسط حالة من السرور .

محافظ كفر الشيخ يستجيب لـ"الخليج 365" ويوفر الرعاية الطبية لسيدة دسوق

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صور.. انطلاق الحفل الختامى لأولمبياد شباب جامعات أفريقيا بحضور وزير الرياضة

انطلقت فعاليات الحفل الختامى للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، منذ قليل، الحفل الذى تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، بالصالة المغطاة بجهاز الرياضة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إتيان أهيلى، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، ولفيف من المسئولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية.

بالإنفوجراف.. "معلومات الوزراء" ينشر توصيات ملتقى الشباب العربى الأفريقى

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف بتوصيات ملتقى الشباب العربى الأفريقى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى عقد بمدينة أسوان.

محافظة القاهرة: دهان واجهات العقارات بلون موحد شرط أساسى لتوصيل المرافق

اتخذت محافظة القاهرة خطوة استباقية، خاصة بحصر العقارات المخالفة وبحث سلامتها إنشائيا، وذلك عقب موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة، التى عقدت يوم الثلاثاء 12 مارس الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى قدمته الحكومة.

وزير الأمن البريطانى:هجوم نيوزيلندا الإرهابى قد يتكرر في المملكة المتحدة

حذر وزير الدولة لشؤون الأمن في بريطانيا، بن والاس، اليوم الإثنين، من أن هجوم نيوزيلندا الإرهابي، الذي أودى بحياة العشرات من المُصلين المسلمين، من الممكن أن يحدث أيضا في المملكة المتحدة.

الرئيس السيسى يتناول الإفطار مع شباب عرب وأفارقة بمعبد فيلة فى أسوان

تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفطار صباح اليوم، مع عدد من شباب وفتيات ملتقى الشباب العربي والأفريقي، بمعبد فيلة فى مدينة أسوان.

التخطيط: أسوان فى قلب خطة التنمية لصعيد مصر ومبنى الجامعة الجديد أولوية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الدولة وضعت خطة تنمية شاملة في صعيد مصر، وأسوان في قلب الصعيد، لذا فهناك اهتمام من قبل الدولة بالمحافظة من خلال ضخ استثمارات لإقامة مشروعات تنموية بها، موضحة أن تنمية الحرم الجامعى الجديد بمدينة أسوان الجديدة من أهم الخطط التنموية.

شرطة هولاندا: مرتكب العمل الإرهابى مازال هاربا ولا نسبعد وجود آخرين

أعلنت الشرطة الهولندية بمدينة أوترخت أن ميدان 24 أكتوبر الهولندى شهد سقوط عدد من المصابين في ترام بنقل الركاب لم يعلن عن عددهم حتي الآن وعلى الفور قامت 4 مروحات من الشرطة الهولندية بتمشيط المنطقة كاملة.