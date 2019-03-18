شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بالبحيرة: "ربيت ولادى بعد وفاة زوجى وطلعوا مهندس وطبيب ومحاسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الفرحة الغامرة بين أهالى مدينة دمنهور بعد علمهم بفوز نبيلة عبد الصمد بركات بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2019 وتوافد عدد كبير من أسرة وأصدقاء الأم المثالية على منزلها بشارع المدرسة الفكرية لتقديم التهانى لها وسط حالة من السرور .

وأعربت نبيلة بركات 66 سنة مدرسة بالمعاش عن سعادتها بالفوز بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة البحيرة والمشاركة بحفل تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى للأمهات المثاليات .

وأضافت لم تكن تتوقع هذا الفوز الغالى الذى توج رحلة كفاحها فى تربية أبناءها حتى وصلوا إلى بر الأمان موضحة أن لها 3 أبناء وهم محسن - طبيب فى السعودية ومجدى - مهندس طيران فى الإمارات ومدحت - محاسب بإحدى الشركات الخاصة، بالإضافة إلى نجلها الذى توفى فى ريعان شبابه، مشيرة إلى أنها كانت تعمل مديرا لمدرسة الجمهورية الإعدادية بدمنهور قبل خروجها على المعاش عام 2013.

وعن مشوراها الطويل فى تربية أبنائها أكدت نبيلة بركات أنها كافحت بشرف بعد وفاة زوجها رمضان عبد العال الذى كان يعمل فى مديرية التموين فى مطلع التسعينات حتى تعمل على رعاية أولادها الصغار وتوفر الأجواء المناسبة للتفوق فى دراستهم، لافتة إلى أن تقربها من الله سبحانه وتعالى هو الذى حفظ أسرتها فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومعاش زوجها الضئيل ومرتبها البسيط الذى لا يكفى حاجة أسرتها.

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وأكدت الأم المثالية بالبحيرة على تحديها للظروف القاسية بكل جلد وإصرار وسهرها الليالى لكى تحقق هدفها ورسالتها فى الحياة، مضيفة: "اشتريت ماكينة خياطة للعمل عليها فى المنزل لتوفير دخل إضافى يعين على توفير مصاريف الأبناء خاصة مع دخلوهم لكليات الطب والهندسة" .

وعن تقدمها لمسابقة الأم المثالية قالت نبيلة بركات أنها لم تسع للتقدم فى هذه المسابقة وأن أصغر أبناءها مدحت هو الذى تقدم باسمها لوزارة التضامن حتى فوجئت بفوزه بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة .

وعن أمنياتها أكدت الأم المثالية بالبحيرة، على أن أقصى أمانيها أن تقابل الرئيس السيسى فى حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، والذى كان يمثل حلما صعب التحقيق وأن يعنيه الله سبحانه وتعالى على تحمل الصعاب من أجل النهوض بمصر ومواجهة الأخطار التى تواجه البلاد.

وأهدت الأم المثالية بالبحيرة فوزها لجميع الأمهات المكافحات من أجل رعاية أبنائهم وكذلك لأمهات الشهداء اللذين ضحوا بدمائهم من أجل رفعة هذا الوطن.