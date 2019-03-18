وزير الرياضة يشهد الحفل الختامي لأوليمبياد الشباب الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

انطلقت مساء الاثنين، فعاليات الحفل الختامي لأوليمبياد شباب الجامعات الأفريقية، الذي تنظمه جامعة الأزهر، بجهاز الرياضة العسكري.

ويحضر الحفل الختامي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ونوابه، ورئيس اتحاد الجامعات الأفريقية إتيان هيلي.

وأقيمت منافسات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك في الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، وسط أجواء تنافسية حماسية، تعكس روح المودة والأخوة بين أبناء القارة السمراء.

ويأتي تنظيم هذا الأولمبياد ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019م عامًا لشباب أفريقيا، حيث دشنت جامعة الأزهر، الثلاثاء الماضي، المقرَّ الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، كما تحتضن جامعةُ الأزهر في يوليو المقبل المؤتمرَ الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذى يَعْقِده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامي