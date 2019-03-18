"أبو الغيط": "شاهد على الحرب والسلام" يحكي قصة عودة سيناء لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تصوير- محمود بكار:

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إن كتابه "شاهد على الحرب والسلام" بدأت أحداثه من 5 أكتوبر، أي قبل حرب 73 بيوم واحد.

وأضاف "أبو الغيط"، في حفل إطلاق وتوقيع الطبعة الإنجليزية من مذكرات الدبلوماسي أحمد أبو الغيط، "شاهد على الحرب والسلام الذي تقيمه دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاثنين، أنه كان يعمل مع مستشار الأمن القومي للرئيس السادات مصطفى اسماعيل وقت اندلاع حرب أكتوبر 1973 ثم مع محمد إبراهيم كامل وزير خارجية مصر في 1978 مع اتفاقية كامب ديفيد، وأنه كان محظوظا بالتواجد في "مطبخ الحرب والسلام".

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وتابع: "الكتاب لا يحكى تاريخ مصر فقط في تلك الفترة لكنه يحكي ملحمة انور السادات وكيف أعاد سيناء إلى مصر".

وأشار إلى أن الكتاب يتناول الفترة أيضا من 5 يونيو 1967 النكبة الكبرى التي تعرضت لها مصر لكنه يركز على حرب 73 والسلام في كامب ديفيد 78 بين مصر وإسرائيل والتي عكست عبقرية القائد أنور السادات".

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