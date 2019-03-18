جابر طايع يبحث سبل التعاون بين الأوقاف المصرية والعمانية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

عقد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، مساء الاثنين، اجتماع ثنائي (مصرى - عمانى)، مع الشيخ سالم بن هلال الخروصي، مستشار الوعظ والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية، للتباحث فى أوجه التعاون بين البلدين.

وتناول الاجتماع عدة محاور منها التنسيق حول تدريب الأئمة والواعظات، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والدعاة والواعظات، وأيضا تناول الاجتماع أيضا كيفية استثمار مال الوقف والاستفادة من مشروعات الأوقاف المصرية.

كان الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، توجه أمس الأحد إلى سلطنة عمان للمشاركة في الدورة الـ14 لاجتماع اللجنة العمانية المصرية المشتركة.