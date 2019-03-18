السبت.. انطلاق مؤتمر "صحافة البيانات" في الجامعة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تنطلق السبت المقبل، الدورة الثانية لمؤتمر صحافة البيانات العرب، والذي تنظمه شبكة صحفيي البيانات العرب وكلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية في مصر، ويعقد مؤتمر هذا العام تحت عنوان "صحافة البيانات في غرف الأخبار العربية"، خلال الفترة بين 23 إلى 25 مارس الجاري.

يشارك في فعاليات المؤتمر ما يقرب من 300 صحفي وأكاديمي وباحث وطالب مصري وعربي ودولي وأساتذة وطلاب كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء الدوليين والرواد البارزين في مجال صحافة البيانات.

يُنظم مؤتمر هذا العام بمشاركة العديد من المؤسسات العالمية والعربية: "مبادرة جوجل للأخبار وهنا ليبيا التابع لراديو هولندا وشركة إنفوتايمز وData Aurora ومؤسسة أبعاد لإنتاج المحتوى الرقمي والسفارة الكندية بالقاهرة".

تهدف الدورة الثانية للمؤتمر إلى تعزيز دور صحافة البيانات داخل غرف الأخبار العربية، وطرح الطرق الملائمة لها من أجل الاستغلال الأمثل للبيانات، والعمل على بناء كوادر صحفية لجيل جديد من الصحفيين يكون لديه القدرة على إنتاج محتوى متميز من الموضوعات الصحفية المعمقة بالبيانات، مما يساهم في رفع مستوى المحتوى داخل غرف الأخبار المختلفة.

يستضيف مؤتمر هذا العام، أكثر من 40 متحدثًا من مصر والوطن العربي وبعض الدول الأوروبية وأمريكا، ويتضمن أكثر من 20 جلسة، ما بين جلسات عامة وجلسات نقاش وورش عمل تدور حول كيفية بناء فريق صحافة بيانات، والتعرف على دور البيانات في غرف الأخبار المحلية، التنقيب داخل السجلات الأمريكية العامة من أجل إنتاج قصص بيانية تتناول العالم العربي، فن السرد القصصي المدفوع بالبيانات، كيفية استخدام Tableau Public، وكيف تصنع تحقيقك الاستقصائي من خلال البيانات.. وغيرها من الجلسات على فعاليات المؤتمر".

ويشكل الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة محوريين رئيسسين في مؤتمر هذا العام، حيث يقدم الدكتور محمد عبدالظاهر، جلسة بعنوان "صحافة الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة مصادر إعلامية جديدة".

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كما يقدم روني شولتس أستاذ الإعلام بالجامعة البريطانية جلسة تحت عنوان "تحليل الخطاب الإعلامي".

وضعت شبكة صحفيي البيانات العرب في مطلع العام الماضي، أولى النواة لخلق نافذة جديدة لصحافة البيانات في عالمنا العربي، وكانت البداية الحقيقية في نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي، حيث انطلق المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات في القاهرة تحت عنوان "من أجل صحافة بيانات متعمقة"، والذي حقق نتائج مميزة بداية من الحضور الذي فاق الرقم المستهدف لـ 300 صحفي إلى أن وصل لما يقرب من 500 صحفي مع بداية انعقاد المؤتمر في يومه الأول. وهو ما يعكس رغبة حقيقية لدى الصحفيين العرب في تعلم نمطا بات من أهم أنماط الصحافة حول العالم والتطوير من أدواتهم واكتساب مزيد من الخبرات.

يقول عمرو العراقي مؤسس شبكة صحفيي البيانات العرب، إنه تزايد في السنوات القليلة الماضية انتشار مصطلح "صحافة البيانات" على مستوى ساحة الإعلام العربي، في الوقت الذي لم يقابله إنتاج المزيد من القصص الصحفية المدفوعة بالبيانات داخل مؤسساتنا العربية.

ويؤكد أنه لذلك تحرص الشبكة في مؤتمرها المقبل، من خلال جدول أعمالها، العمل على تنمية مهارات المشاركين عبر جلسات تنقية وورش عمل مكثفة لتمكين الصحفيين العرب من الأدوات اللازمة لإنتاج العديد من القصص المميزة المدفوعة بالبيانات داخل غرف الأخبار العربية.

كما يقول الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية في القاهرة، أن الكلية حريصة على مواكبة مستحدات صناعة المحتوى الصحفي وتقنيات الإعلام، كما يعد المؤتمر فرصة لبناء جسور ما بين الدراسة النظرية والتدريب والممارسات العملية.

وتابع أنه في هذا الإطار يأتي التعاون المشترك بين الكلية وشبكة صحفيي البيانات العرب في تنظيم هذا المؤتمر الأبرز في العالم العربي، لما يتضمنه من محاور وجلسات عمل، تساهم في الارتقاء بمستوى الإعلاميين والصحفيين، كما يساهم في فتح آفاق جديدة أمام طلبة كلية إعلام الجامعة البريطانية للتدريب والمشاركة الفعالة في الجلسات، وهو ما تحرص عليه الجامعة في العمل على تنمية قدرات طلابها أثناء مرحلة الدراسة.