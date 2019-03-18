"عبد العال" و"شكري" يعودان من أسوان بعد المشاركة في ملتقى الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية، عائدين من مدينة أسوان، عقب المشاركة في فاعليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي.

شهد مطار القاهرة الدولي، حالة طوارئ داخل صالة السفر والوصول، واستعدادات مكثفة لاستقبال المشاركين في ملتقى الشباب العربي الأفريقي والذي انتهت أعماله امس مساء الأحد.

ووجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، العاملين بالمطار على تقديم جميع التسهيلات اللازمة وأفضل الخدمات اللازمة، لإنهاء إجراءات سفر ضيوف مصر الذين شاركوا بالملتقى وذلك فور وصولهم من مطار أسوان الدولي في طريق عودتهم الي بلادهم.

كما وجه الوزير بتكليف فرق عمل من مختلف التخصصات لسرعة إنهاء إجراءات الوصول وسفر الضيوف الأفارقة والعرب القادمين من أسوان ومغادرون إلى بلادهم ، وفرق اخري داخل استراحات مبار الزوار لاستقبال كبار الشخصيات وانهاء اجراءات سفرهم.