"بلكمة واحدة".. القبض على ضابط شرطة متهم بقتل صديقته بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى متأثرة بإصابتها على يد ضابط شرطة بمنطقة الهرم.

تلقى العميد وائل هلال مأمور قسم الهرم إخطارا من إحدى المستشفيات بوصول فتاة عشرينية جثة هامدة على أثر إصابتها بالوجه.

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فور تلقيه البلاغ، وجه اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث يترأسه العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قاع غرب الجيزة؛ لكشف ملابسات الواقعة.

تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، كشفت عن وقوع مشادة كلامية بين ضابط شرطة برتبة نقيب وفتاة تربطهما علاقة صداقة، كانت تستقل السيارة معه، تطورت إلى مشاجرة، فاعتدى عليها بالضرب، وفقدت الوعي على أثرها ونُقلت إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.

وتحفظت قوة من قسم الهرم بقيادة الرائد فريد معاذ والنقيبين مصطفى لاشين وعمرو الديباوي على المشكو في حقه، وتم احتجازه بديوان القسم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.