"مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني وحريق فيصل".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الاثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام. ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

20 مايو.. الحكم على 7 متهمين في شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية بعين شمس

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، اليوم الاثنين، محاكمة 7 متهمين لقيامهم بتشكيل جماعة إجرامية، بهدف الاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس، لجلسة 20 مايو؛ للحكم.

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صدمته سيارة أنابيب.. تفاصيل مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني بفيصل

لقي مستشار وزير الدفاع اليمني اللواء ركن عبد القادر العمودي مصرعه في حادث سير بمنطقة فيصل، اليوم الاثنين.

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"الأهالي أنقذوهم من الموت".. 5 مصابين من أسرة واحدة بحريق غرفة بفيصل

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أصيب حارس عقار وزوجته وأبنائهما الثلاثة إثر حريق اندلع في غرفة يقيمون بها بمنطقة الطوابق فيصل، اليوم الاثنين.

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تأجيل محاكمة مرسي و23 آخرين بقضية "التخابر مع حماس" لـ 31 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و23 آخرين في قضية "التخابر مع حماس"، لجلسة 31 مارس الجاري.

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"كانت دلوعة أبوها".. حكاية "شقاوة" الذي طعن ابنته وانتحر

لم يتحمل صاحب مغسلة سيارات أحاديث أهالي منطقته عن سوء سلوك ابنته، وارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحد الشباب وانتشار صور مخلة لهما، فقرر التخلص منها، فانقض عليها بمطواة، فأصابها بـ6 طعنات في بطنها، ثم قطع شريان يده، وأسكب البنزين على نفسه، وأشعل النيران في جسده ليفارق الحياة، بينما نجت ابنته بعد إجراء الإسعافات الأولية لها في مستشفى.

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