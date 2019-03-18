النيابة تطلب التحريات في مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العمرانية، اليوم الاثنين، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع اللواء ركن عبدالقادر العمودي، مستشار وزير الدفاع اليمني بمنطقة فيصل، للوقوف على أسباب الحادث.

وتستمع النيابة العامة الآن لأقوال السائق المتهم بالواقعة، كما تستمع النيابة لعدد من شهود العيان، لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وقال السائق- أمام رجال المباحث- إنه لدى رجوعه للخلف للدوران في طريقه لمستودع أسطوانات بوتاجاز بشارع كعبيش، لم يلاحظ وقوف أي شخص بالخلف، مضيفاً: "أنا كملت في طريقي لأن ماكنش فيه حاجة".

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أمام رجال التحقيق أكد السائق أن أسطوانات البوتاجاز المحملة على السيرة حالت دون رؤية الأشخاص بالخلف بقوله: "ماكنش قصدي.. الأنابيب مخلياني مش شايف اللي ورايا".

تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الألفي، نائب مدير المباحث، توصلت إلى أنه أثناء تواجد اللواء "العمودي" بشارع كعبيش- محل سكنه- لشراء بعض احتياجات المنزل، صدمته سيارة ربع نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز بالخطأ.

وحاول الأهالي إنقاذ المستشار، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، بينما تتبع رجال الشرطة خط سير السائق، وأمكن ضبطه لدى وقوفه بمحيط مستودع قريب من موقع الحادث.

وكشفت المعاينة تحت إشراف المقدم محمد غراب، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، أن السائق كان بصدد الدوران بالسيارة، ولدى رجوعه للخلف صدم المتوفى، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.